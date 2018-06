× Erweitern Festakt Bönnigheim

Im historischen Stadtkern veranstaltet die Stadt zusammen mit den Vereinen das 21. Ganerbenfest - das Bönnigheimer Traditionsfest mit "Pfiff".

Neben schwäbischen Spezialitäten können Sie auch andere kulinarische Köstlichkeiten, guter Bönnigheimer Wein, Bier vom Fass und alkoholfreie Getränken genießen.

Ein attraktives Rahmenprogramm für die ganze Familie mit Liveacts auf 4 Bühnen erwartet Sie.

Ein besonderer Höhepunkt:

Historisches Schauspiel Sonntag, 24. Juli 11.15Uhr im Schlosshof

Auftaktveranstaltung ”1225 Jahre Bönnigheim”:

Freitag, 20. Juli im Schlosshof

Die Ganerbenstadt Bönnigheim blickt in diesem Jahr auf ihr 1225-jähriges Bestehen zurück. Die erstmalige schriftliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 793, als die Nonne Hilteburc dem mächtigen Reichskloster Lorsch an der Weinstraße das Dorf Bönnigheim mit allem schenkte, was dazugehörte.

1993 wurde das 1200-Jahr-Jubiläum und die sehr wechselvolle Vergangenheit der Stadt groß gefeiert. Aber auch das 1225-Jahr-Jubiläum wollen wir ein wenig begehen. Daher wird am Freitag, 20. Juli 2018 – dem Vorabend des Ganerbenfestes – mit einer kleinen Festveranstaltung gefeiert werden.

Ich lade Sie herzlich ein, sich mit der interessanten Geschichte von Bönnigheimzu befassen. Sie hat unser „Städtle” zu dem gemacht, was sie heute ist: eine liebenswerte Wein- und Museumsstadt und ein attraktiver Ort zum Wohnen und Leben. Aber auch die Geselligkeit wird an diesem Abend dank des Engagements unserer Vereine nicht zu kurz kommen.