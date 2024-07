21. Igersheimer Gassenfest Zum 21. Mal wird Bürgermeister Frank Menikheim am 3. August 2024 um 15 Uhr mit dem Fassanstich zu den Klängen der Blasmusik das Fest der Igersheimer Feste eröffnen.

Das Gassenfest wurde als „kultureller und kulinarischer Streifzug durch Länder und Regionen Europas“ konzipiert – und es hat bis heute nichts an Attraktivität verloren, sondern seinen Status als attraktives Tauber-Event für alle Generationen noch weiter ausgebaut. Am 3./4. August bietet Igersheim wieder alles auf, was die Gemeinde so einzigartig macht: Vereinspower pur an verschiedenen Standorten im Flair der verschiedenen Länder und Regionen Europas mit ländertypischen Spezialitäten auf den Speisekarten Straßenkünstler-Treffen auf Hut an verschiedenen Auftrittsflächen im Festbereich Live- und DJ-Musik, Tanzvorführungen und eine Verlosung auf der Aktionsbühne sowie Musik auf verschiedenen Vereinsbühnen Großer Kinderflohmarkt, Wasserrutsche, Hüpfburg, Alte Kinderspiele XXL, Basteln und Quiz...