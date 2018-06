21. Kirchheimer Musiknacht am 21.Juli 2018

So mancher treue Musiknachtfan muss sich dieses Jahr sehr gedulden. Zum ersten Mal in der Geschichte der Kirchheimer Musiknacht liegen zwischen 2 Musiknächten ganze 14 Monate. Da der Kirchheimer Veranstaltungskalender im Frühjahr sehr dicht gedrängt ist und im Juni zudem die Fußball-WM stattfindet, rückt die Musiknacht in ihrer 21. Neuauflage in den Sommer. Aber, Vorfreude ist die schönste Freude! Und-das Warten hat sich gelohnt!Am 21. Juli geht`s traditionell los um 12.30 Uhr mit der Eröffnung durch die Oberbürgermeisterin und drei kostenlosen Konzerten in der Altstadt, unter anderem mit John Noville.Am Abend und in der längsten Nacht des Kirchheimer Jahres haben Musiknachtgäste dann wieder die Qual der Wahl zwischen 68 Bands und DJs, die sich in den Altstadtgassen, auf den Plätzen, in den Wirtshäusern, Cafes, Bars und Kellern verteilen.Stammgäste, die wie jedes Jahr „ihre ganz persönliche Musiknachttour“ machen wollen, müssen sich heuer allerdings auf einige Überraschungen gefasst machen.So treten die „Dicken Fische“ nicht auf dem Schlossplatz auf, sondern vor dem Bären. „Werner Dannemann“ rockt beim Cafe Mayer, die wunderbare „Miss Foxy“ sorgt vor dem Stadtkino für Stimmung und die „Bang Bags“ bringen ihre 500 Fans oben beim Queens zum Twisten, „Stoned“ präsentiert die Hits der größten Band aller Zeiten auf der Bühne im Krokodil und „Biko“ groovt den Marktplatz.Zu den altbekannten und geliebten Bands gesellen sich dieses Jahr auch viele neue Künstlerinnen und Künstler.Ganz besonders freuen kann man sich auf die Auftritte von „The Edge“ in der Bastion, „Pigeons on the Gate“ auf dem Markplatz, „Under The Ceiling“ beim Queens, „Juniique“ beim Cafe Mayer, „Caballo Negro“ vor dem Bären, „Mike &Mari“ in der Opal Bar oder „Diana Ezerex“ bei der Hopfenstube und der „Eva Winter Band“ im Ochsengässle.Wer das bunte Treiben in der Stadt für eine Zeitlang verlassen möchte, findet im „Kornhaus“ ruhigere Töne bei „Zweivontausend“ und dem Hagen Kälberer Duo „Jazz Relax unplugged.“Die Buttons für die Musiknacht kosten wie im Vorjahr 13 € im Vorverkauf und sind an allen teilnehmenden Orten erhältlich. An der Abendkasse werden 15 € fällig. Kinder bis 14 Jahren haben freien Eintritt.