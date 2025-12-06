Am Wochenende des 2. Advent findet der 21. Kunsthandwerkermarkt in der Stadthalle in Buchen statt.

Über 50 überregionale Künstler werden diese Ausstellung mit ihren Kunstwerken bereichern, vor Ort Ihre Werke demonstrieren und zum Verkauf anbieten. Dieser aussergewöhnliche Kunsthandwerkermarkt zeigt selbsthergestellte Kunst in allen Variationen. Hochwertige Kreationen aus allen Bereichen wie extravagante Mode, Kreatives Schmuckdesign, Vogelhäuser, Holz, Beton, Malerei, Wolle, Stoff, Glas, Stahl, Metall, Papier, Ton, Seide, Floristik, Seife, Wachs, Puppen u.v.m. Handverlesen und mit hochwertigen Künstlern hat sich der beliebte Buchener Kunsthandwerkermarkt in den letzten 21 Jahren zu einem beliebten Ziel für Kunstkenner und Kunstgenießer entwickelt. Veranstalterin und Schmuckdesignerin Christine Böhrer organisiert diesen besonderen Kunsthandwerkermarkt mit mittlerweile über 50 Künstlern. An beiden Ausstellungstagen werden die Besucher vom TC BW Altheim mit Kaffe und Kuchen, Waffeln, diversen Snacks sowie schmackhaften und veganen Suppen bewirtet.