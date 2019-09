× Erweitern New Band in Town

Auf geht’s zur 21. Auflage des Mosbacher Kneipenfestivals! Da pulsiert in Mosbach erneut das Nachtleben. Viele Live Acts mit Künstlern aus der Region sorgen am 6. September bei der 21. Mosbacher KNEIPENKultTOUR, schon der zweiten in diesem Jahr, wieder für das ganz besondere Party-Feeling. 10 Kneipen, 10 Bands. Zu den auftretenden Künstlern gehören unter anderem FuxSolo, Livingroom, Soulstaff, New Band in Town und Ear Candy. Auch die Mosbacher Kultband The Bautzys darf dabei nicht fehlen. Teilnehmende Locations sind unter anderem Little Africa, Banschis Art, Ludwig, Mosbacher Brauhaus, Restaurant Alte Mälzerei, Kandelschuss, Tante Gerda, Alt-Mosbach, Choice und Bistro »Live« . Mitfeiern, handgemachte Musik genießen, nette Leute treffen und neue Bekanntschaften knüpfen. Shuttle-Busse sorgen für die bequeme Verbindung der Tour-Stationen untereinander.

21. Mosbacher Kneipen Kulttour, Fr. 6. September