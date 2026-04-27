21. Regionaler Bauernmarkt

Am Sonntag, den 14. Juni, findet von 11:00 bis 18:00 Uhr der 21. Regionale Bauernmarkt im Kurpark Bad Mergentheim statt.

Unter dem Motto „Fit mit Produkten aus der Region – Genießen und Erleben“ erwartet die Besucher ein abwechslungsreicher Tag mit Unterhaltung, Informationen und einem vielfältigen Produktangebot.

Im malerischen Kurpark stellen landwirtschaftliche Familienbetriebe und lokale Firmen eine breite Auswahl an Köstlichkeiten und Spezialitäten vor. Dazu gehören knuspriges Bauernbrot und Gebäck, herzhafte Wurst- und Fischspezialitäten sowie Bio-Bier, verschiedene Demeterprodukte, Eier, Nudeln, Mehl, Gelees, Fruchtaufstriche, Kräuter, Gewürze, Teemischungen und Essigspezialitäten. Die Vielfalt ist groß und für musikalische Unterhaltung im Musikpavillon ist gesorgt. Für die kleinen Besucher gibt es Kinderschminken und Basteln.

Der 21. Regionale Bauernmarkt wird von der Kurverwaltung in Zusammenarbeit mit dem LandFrauenverband Main-Tauber-Kreis, dem Landratsamt Main-Tauber-Kreis und dem Bauernverband Main-Tauber-Kreis e.V. organisiert. Der Eintritt ist frei.