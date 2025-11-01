Stettenfelser Hochzeitsmesse

Ihr habt auf die Frage aller Fragen mit „Ja“ geantwortet? Herzlichen Glückwunsch! Dann beginnt jetzt für euch die spannende Phase der Ideenfindung für euren großen Tag.

Um euch den Anfang der Hochzeitsplanung so einfach wie möglich zu machen, öffnen wir am Freitag (Allerheiligen), den 01.11.2025 von 11.00 – 17.00 Uhr, Türen und Tore der Burg Stettenfels für unsere alljährliche Hochzeitsmesse.

Ihr sucht noch das perfekte Brautkleid, den passenden Anzug, den kreativsten Fotografen, den ausgefallensten Tischschmuck, die schönste Torte, oder den besten DJ? – Bei uns tummeln sich alle Dienstleister zum Thema Hochzeit unter einem Dach.

Lauscht unseren freien Rednern bei mehreren Live Trauungs-Zeremonien in der Burgkapelle, probiert eure potentiellen Eheringe an, sammelt Inspirationen zu den neuesten Deko-Trends und genießt Kostproben unserer Caterer, Konditoren und Weingüter.

Und vielleicht könnt ihr nach diesem Tag ja bereits den ein oder anderen Haken hinter eure lange Hochzeits-To-Do-Liste setzen.

Also auf die Planung, fertig, los. Wir freuen uns auf euch!