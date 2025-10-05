21. Stuttgarter Comedy Night

Die humorvolle Benefizgala

Die Stuttgarter Comedy Night – ein Abend voller Lachen und guter Taten! Unter dem Motto „Lachen für einen guten Zweck“ verzichten die Künstler auf ihre Gage, damit die Einnahmen direkt an den Verein ANNA e.V. fließen, der krebskranke Kinder unterstützt.

Künstler

Helge Thun (Moderation)

Murat Kutlu, Faisal Kawusi, Matthias Jung und das Duo Suchtpotenzial

Programm

Stand-Up, Kabarett und musikalische Comedy sorgen für beste Unterhaltung