Das Reiseunternehmen Schweizer, ansässig in Sindelfingen, Stuttgart, Nagold, Horb a. N. und Waldachtal, präsentiert sein neues Reiseprogramm unter dem Motto “21. Tag der Reise”.

In 6 Veranstaltungsräumen werden 72 Reisevorträge auf Großbildleinwänden von den Reiseleitern vorgestellt. Auf einem großen Reisemarkt präsentiert sich die weite Reisewelt mit folgenden Themen: Flug- und Busreisen, Kreuzfahrten, Kur- und Wellness-Reisen, Reisen für Gruppen und Vereine, Studienreisen, Städte- und Fernreisen. An vielen verschiedenen Infoständen stehen Reise-Experten und Partner aus den Reiseländern für Auskünfte und Insiderinformationen zur Verfügung. Für Musik, Folklore und Unterhaltung ist gesorgt. Bewirtung, Mittagessen, Kaffee und Kuchen gibt es im Großen Saal und im Parkrestaurant der Stadthalle. Es werden attraktive Frühbucherpreise angeboten und alle Gäste nehmen außerdem an einer Verlosung von tollen Reisen teil. Der neue Katalog von “Schweizer Reisen” bietet auf über 170 Seiten Reisen in alle Welt - von den persönlich geführten Reisen z. B. nach Südafrika, Kanada oder Vietnam über Opern- und Städtereisen bis hin zu klassischen Rundreisen z. B. durch England, Frankreich oder Norwegen.