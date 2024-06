21. Tauberbischofsheimer Open-Air-Kino - Rotary-Benefiz-Veranstaltung

Von Mittwoch bis Sonntag werden fünf Filme auf dem Schlossplatz gespielt. Bewirtung vor Ort.

Einlass jeweils um 19.30 Uhr, Filmbeginn dann ca. ab 21.30 Uhr.

Die jeweiligen Filme:

Mittwoch - "Chantal im Märchenland"

Chantal war einst Influencerin, hat mittlerweile aber keine Follower mehr. Mit ihrer besten Freundin Zeynep gelangt sie durch einen antiken Spiegel plötzlich in eine verwunschene Märchenwelt. Dort sind die beiden nicht nur mit heiratswilligen Prinzen konfrontiert, sondern auch mit einer Reihe anderer Herausforderungen: Sie müssen gegen Flüche, tyrannische Könige und Märchenklischees kämpfen, um ihre Freundschaft zu bewahren und einen Weg zurück in ihre eigene Welt zu finden.

Donnerstag - "Eine Million Minuten"

Vera und Wolf Küper führen ein hektisches Leben zwischen Beruf und Familie. Als bei ihrer Tochter Nina eine motorische Störung diagnostiziert wird, gerät ihre Welt aus den Fugen. Diese Herausforderung erinnert Wolf an ihren Traum von einer Million Minuten, die sie nur für die wirklich schönen Dinge im Leben nutzen möchte. Die Diagnose zwingt die Familie, sich neu zu orientieren und Prioritäten zu setzen.

Freitag - "Back to Black"

Die englische Sängerin Amy Winehouse beginnt Anfang der 2000-er Jahre eine beispiellose Karriere. Ihre turbulente Beziehung zu Blake Fielder-Civil inspiriert sie zu ihrem zweiten Album "Back to Black", mit dem sie schließlich fünf Grammys gewinnt. Während ihre Karriere immer mehr durch die Decke geht, hat die junge Künstlerin jedoch zunehmend mit Alkohol- und Drogenabhängigkeit zu kämpfen. Am 23. Juli 2011 wird sich nach einer Alkoholvergiftung tot in ihrem Haus in Camden aufgefunden.

Samstag - "Barbie"

Barbie und Ken haben die Zeit ihres Lebens in der farbenfrohen und scheinbar perfekten Welt von Barbie-Land. Als sie jedoch die Chance bekommen, in die reale Welt einzutauchen, machen sie dort Erfahrungen, die ihr Leben verändern. Denn kaum angekommen, müssen sie feststellen, dass in der realen Welt völlig andere und oftmals schockierende Regeln gelten. Während Barbie versucht, sich den neuen Herausforderungen zu stellen, entdeckt Ken das Patriarchat für sich.

Sonntag - "Oh la la - Wer ahnt denn sowas?"

Eine aristokratische Familie gerät in Aufruhr, als Tochter Alice sich mit François, dem Sohn eines einfachen Autodealers zusammentut. Als das Paar seine Verlobung verkünden will und die zwei Familien zusammenführt, bringen die beiden ihren Eltern DNA-Tests als Geschenk mit. Die sollen die beiden Familiengeschichten noch einmal ganz genau durchleuchten. Doch die unerwarteten Ergebnisse schlagen ein wie eine Bombe.