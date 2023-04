22. ADAC Württemberg Historic

Der Start und das Ziel der ADAC Württemberg Historic liegt in diesem Jahr in Heilbronn und schaut dabei auf eine mehr als 20-jährige Tradition zurück.

Sie bietet als jährlich stattfindende 2-tägige Ausfahrt Oldtimerfreunden die Möglichkeit, mit ihrem Oldtimer schöne Routen und Ausflugsziele zu entdecken, fördert den Austausch unter Gleichgesinnten und dient zeitgleich dazu, den Zuschauenden entlang der Strecke dieses Kulturgut erlebbar zu machen. Begutachten Sie die rund 100 Oldtimer beim Start von der Harmonie am Freitag als auch am Samstag und lassen Sie es sich nicht entgehen, wenn am Samstagnachmittag die rollenden Raritäten das Ziel auf dem Heilbronner Marktplatz erreichen.

Start: 19. Mai ab 10:30 Uhr

20. Mai ab 9 Uhr

Zieleinfahrt: 20. Mai 16:30 - 18:30 Uhr