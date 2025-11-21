22. Bundesweiter Vorlesetag

Am 21. November wird vorgelesen!

Am 21. November 2025 findet der Bundesweite Vorlesetag zum 22. Mal statt. Das Motto unseres diesjährigen Aktionstages: Vorlesen spricht Deine Sprache. Es unterstreicht, wie vielseitig Vorlesen ist und zeigt gleichzeitig, dass jede einzelne Sprache und Stimme zählt. Denn Geschichten schaffen Verstehen, fördern den Austausch, stärken das Miteinander und legen die Grundlage zum Lesenlernen. Das Motto hebt die verbindende Kraft des Vorlesens hervor und sendet eine klare Botschaft: Nutz Deine Sprache, nutz Deine Stimme und lies vor!