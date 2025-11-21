22. Distelhäuser Winterbockanstich bei der Distelhäuser Brauerei in Distelhausen

Draußen wird´s kalt, neblig, ungemütlich: Genau die richtige Zeit für den süffigen Distelhäuser Winterbock.

Zünftig geht´s in Distelhausen zu, wenn wir gemeinsam bei einem fränkischen Buffet und frischem Distelhäuser die Winterbocksaison 2025 und den bevorstehenden Winter feiern. Distelhäuser Wirtshausabend mit zünftiger Wirtshausmusik, dem bayrischen Kabarettist "Vogelmayer".

Theaterbestuhlung!

Einlass und Bewirtung: 19.30 Uhr

Ausschankende 23.30 Uhr

Ende: 24.00 Uhr

Bereits zum 22. Mal feiern wir den bevorstehenden Winter mit dem ersten Fass vom diesjährigen Distelhäuser Winterbock. Traditionell geht es zünftig in Distelhausen zu: mit einem fränkischen Buffet und frischem Distelhäuser läuten wir die Winterbocksaison 2025 ein.

Feiern Sie mit uns den 21. Distelhäuser Winterbockanstich!.