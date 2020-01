Automatisierungstreff 2020

Im Alltag der Industrieunternehmen hat sich die digitale Transformation zu einem festen Bestandteil entwickelt.

Doch sind deren Wege sehr individuell und noch viele Fragen offen. Entsprechende Antworten fokussiert der Automatisierungstreff mit seinem Workshop-Angebot und dem außergewöhnlichen Marktplatz Industrie 4.0.

Lösungen praxisnah Erproben

Da das Zusammenwachsen von Automatisierung und IT die Branche aktuell sehr stark beschäftigt, zielen die Inhalte der praxisbezogenen Workshops verstärkt in Richtung Industrial IoT und Industrie 4.0 ab. Auch bereits ganz konkret im Alltag der Anwender. Deshalb haben die Teilnehmer die Möglichkeit, einzelne Technologien vor Ort auszutesten und können selbst Hand anlegen. So ermöglichen die Workshops eine direkte Auseinandersetzung rund um das Zusammenwachsen von IT und Automatisierung. Teilnehmer erhalten tiefen Einblick in den Einsatz von bereits verfügbaren Produkten, Systemen und Methoden.

Echte Use Cases + konkrete Lösungswege

Analog zum technologischen Wandel und den sich ändernden Anforderungen in der Branche hat sich der Automatisierungstreff weiterentwickelt. Der Marktplatz Industrie 4.0 zielt darauf ab, dass Verständnis von Industrie 4.0, dessen Anforderungen und bestehenden Lösungen beim Anwender zu fördern. Der Marktplatz bietet dem Besucher eine gute Gelegenheit, um Berührungsängste abzubauen und zu verstehen, welche individuellen Schritte er in Punkto Industrie 4.0 als Anwender gehen sollte. Übergreifend gilt: Der praktische Nutzen und die schnelle Umsetzung entsprechender Projekte in der Produktion stehen auf dem Marktplatz Industrie 4.0 im Vordergrund. In Folge werden dem Marktbesucher dort konzentriert reale Use Cases sowie individualisierte Lösungsmöglichkeiten für seine Aufgabenstellung vorgestellt.

Trends erfahren

Das Trend-Session Programm trägt den Charakter eines kleinen, aber praxisnahen Kongresses und lässt hochrangige Vertreter aus der Forschung, Wissenschaft und Industrie zu Worte kommen.

Wissensvorsprung erfahren

Auf dem Automatisierungstreff wird gezeigt und darüber diskutiert, wie sich greifbare Aufgaben mit Industrial Internet of Things und Industrie 4.0 Technologie schon heute lösen lassen. Anwender aus dem Maschinen- und Anlagenbau finden dort Lösungen für Automatisierungssysteme und Industrial IT, die zur Erhöhung der Produktionseffizienz beitragen und erhalten schnell und unkompliziert Informationen zu neuen Produkten sowie Lösungen für ihre Anwendung.