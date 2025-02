22. Murrhardter Musikpreis - Preisträgerkonzert

Um Kindern und Jugendlichen im ländlichen Raum eine Chancengleichheit in der musikalischen Ausbildung zu gewähren, gilt es, das Stadt-Land-Gefälle zu nivellieren und für einen qualitätsbewussten Instrumental- und Gesangsunterricht in ländlichen Gebieten Sorge zu tragen. Der „Murrhardter Musikpreis“ soll einerseits eine solide musikalische Ausbildung allen Murrhardter Schülern zugänglich machen und andererseits qualifizierten Kindern und Jugendlichen Gelegenheit bieten, ihr Können auch einer größeren Öffentlichkeit zu präsentieren.Der Wettbewerb für den „Murrhardter Musikpreis“ steht unter dem Zeichen der kulturellen Angebote in der Stadt Murrhardt und soll die Beschäftigung der SchülerInnen mit Kunst und Kultur motivieren und prägen. Das Motto „Musizieren aus Freude an der Musik“ bringt dies in besonderer Weise zum Ausdruck.Die 1200-Jahr-Feier der Stadt Murrhardt im Jahr 1988 war der besonders festliche Anlass, den „Murrhardter Musikpreis“ erstmals zu vergeben und mit ihm eine bleibende Einrichtung für die Zukunft zu schaffen.