22. Open-Air-Kino in Tauberbischofsheim (Rotary-Benefiz)

Von Mittwoch bis Sonntag werden fünf Filme auf dem Schlossplatz gespielt. Bewirtung vor Ort.

Einlass jeweils um 19.30 Uhr, Filmbeginn dann ca. ab 21.30 Uhr.

Weitere Informationen oder Kartenreservierung unter: www.rotary-tbb.de

Mittwoch, 16.07. - "WUNDERSCHÖNER"

Nadine setzt alles daran, auch mit 50 Jahren noch jung, straff und attraktiv zu sein. Als ihr Mann Philipp sich einer Prostituierten zuwendet, ist sie am Boden zerstört. Vicky lehrt Feminismus und sehnt sich nach ihrem Partner, der sich in die Berge zurückgezogen hat. Julie wird bei der Arbeit beim Fernsehen derweil von einem Kollegen belästigt. Sonja und Milan kämpfen in ihrer Beziehung mit Problemen und versuchen gemeinsam eine Therapie.

Dauer: 138 Minuten; Altersfreigabe: ab 12 Jahren

Donnerstag, 17.07. - "VERRÜCKT NACH IHM"

Bridget Jones ist mittlerweile 52 Jahre alt und hat zwei Kinder. Nach dem Tod von Mark Darcy, mit dem sie zehn glückliche Jahre verbracht hat, ist sie wieder auf der Suche nach dem idealen Mann. Doch das erweist sich als schwieriger als erwartet. Sie muss sich nicht nur mit den Annäherungsversuchen eines deutlich jüngeren Mannes auseinandersetzen, sondern auch mit den unangenehmen Begegnungen mit dem Lehrer ihres Sohnes.

Dauer: 125 Minuten; Altersfreigabe: ab 12 Jahren

Freitag, 18.07. - "LIKE A COMPLETE UNKNOWN"

Anfang der 1960er-Jahre pulsiert die Musik- und Kulturszene New Yorks, als ein rätselhafter 19-Jähriger aus Minnesota ins West Village kommt. Im Gepäck hat er seine Gitarre und ein außergewöhnliches Talent, das den Lauf der US-amerikanischen Musik für immer verändern sollte. Während seines Aufstiegs zum Ruhm formt er intime Beziehungen, fühlt sich von der Folk-Bewegung jedoch schließlich erstickt. Da er sich nicht in eine Schublade stecken lassen will, trifft er eine kontroverse Entscheidung.

Dauer: 141 Minuten; Altersfreigabe: ab 6 Jahren

Samstag, 19.07. - "KONKLAVE"

Ein Kardinal überwacht die Kardinalsgruppe bei der Papstwahl und enthüllt dabei ein Geheimnis des verstorbenen Papstes. Er wird bald in eine Verschwörung verwickelt, die die katholische Kirche und die ganze Welt erschüttern könnte.

Dauer: 121 Minuten; Altersfreigabe: ab 6 Jahren

Sonntag, 20.07. - "LIEBESBRIEFE AUS NIZZA"

Nach einem halben Jahrhundert Ehe wird General François mit der schockierenden Enthüllung konfrontiert, dass seine geliebte Frau ihn vor vier Jahrzehnten betrogen hat. Getrieben von dem Verlangen, seine Ehre zu retten, begibt er sich auf eine emotionale Reise, um dem Mann, der sein Leben für immer verändert hat, gegenüberzutreten. Doch während er sich auf den Weg macht, um Rache zu üben, wird er mit der Vergänglichkeit des Lebens und der Komplexität menschlicher Beziehungen konfrontiert.

Dauer: 94 Minuten; Altersfreigabe: ab 6 Jahren