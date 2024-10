Die 22. Lange Nacht der Museen findet am Samstag, den 16. November 2024 von 18.00 - 24.00 Uhr in Böblingen und Sindelfingen statt.

In Böblingen laden in diesem Jahr die ganze Nacht lang die folgenden zehn Orte die Besucher zum Schauen, Genießen, Staunen, Bewundern, Mitmachen, Hören und Kunsterfahren ein:

1 Stadtforum in der Zehntscheuer, in der Unteren Gasse und im Neuen Rathaus

2 Stadtarchiv

3 Deutsches Bauernkriegsmuseum und Städtische Galerie Böblingen

4 Deutsches Fleischermuseum Böblingen

5 Schacher 2 - Raum für Kunst und Poesie

6 Evangelische Stadtkirche

7 Künstlerhaus Altes Amtsgericht

8 Kulturnetzwerk Blaues Haus e.V.

9 Erinnerungsräume/ Alter Friedhof

10 Dekanatshaus D12

Unsere Museen und andere Kulturorte bieten auch in diesem Jahr wieder ein sehr abwechslungsreiches Programm an. Sechs Stunden lang geht es zentral in der Stadt und auf dem Böblinger Kulturberg um Kunst und Genuss.

Die ganze Veranstaltung ist eintrittsfrei und zwischen beiden Städten wird über die Veranstaltungszeit ein kostenfreier Bus-Pendelverkehr eingerichtet.

Die exakten Zeiten und Programmhighlights können dem Programmflyer, der an zahlreichen öffentlichen Einrichtungen beider Städte ausliegt sowie HIER auf der Homepage der Stadt Böblingen abrufbar ist, entnommen werden.