× Erweitern Fotograf: Angelika Metz Ausstellungsbild

Kleiner, aber feiner regionaler Hobbykünstlermarkt mit jährlich wechselndem Motto. Angeboten werden ausschließlich selbst hergestellte, hochwertige Unikate von nicht kommerziellen Anbietern, bei freiem Eintritt.

Der 22. Wachbacher Hobbykünstlermarkt "Zurück in der Aula" findet am 07.11.2026 von 14.00 - 18.00 und am 08.11.2026 von 11.00 bis 17.00 Uhr wieder in der Aula der Ottmar–Schönhuth-Schule Wachbach statt. Bewirtung durch den Förderverein Wachbacher Freibad.