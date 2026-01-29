23. Crailsheimer Frühjahrsputz

Zum 23. Mal heißt es "Let's putz". Am Freitag, den 20. März und am Samstag, den 21. März 2026 sind wieder Schüler, Vereine und private Gruppen im Stadtgebiet unterwegs und befreien den Straßenrand von Abfällen und Unrat.

Unterstützt werden die fleißigen Helfer von Mitarbeitern des Baubetriebshofes, die die Putztrupps mit Müllsäcken, Handschuhen und Greifzangen versorgen.

Weitere Helfer – ob Einzelperson oder Gruppen – sind gern gesehen. Interessierte können sich gerne bei der Stadtverwaltung Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 403-1286 oder per Mail unter kultur@crailsheim.de melden.