23. Dinkelsbühler Kneipenfestival

Die Grundidee des Kneipenfestivals ist die Vernetzung verschiedener Lokale, Cafés, Restaurants, etc. zu einem musikalischen Stadt-Event. Künstler der verschiedensten Stilrichtungen treten zugleich an einem Abend auf.

Einmal bezahlen - überall live dabei!

Vorverkauf: Touristik Service

Zum Wilden Mann Wörnitzstraße 1

„Andreas Spranger“

Seine mitreißend gespielte Gitarre und seine Gesangsqualität stehen im Mittelpunkt, auf technischen Firlefanz, Playback und Lightshow verzichtet er.

Mit allerlei Liedern im Gepäck konnte Andreas Spranger, mit seiner Stimme und Gitarre, in den letzten 30 Jahren schon sehr vielen Menschen einige angenehme, manchmal auch unvergeßliche Stunden bescheren.

Alte Nagelschmiede Vordere Priestergasse 2

„Micha & Tobse“

Für das Kneipenfestival dürfen wir mit voller Vorfreude Micha und Tobse aus Crailsheim vorstellen. Im Duo mit Gitarre und Schlagzeug begeistern sie das Publikum mit guter Unterhaltungsmusik. Ihr Repertoire ist was für jeden Zuhörer. Sie spielen Rockklassiker, Partyhits, Bierzeltmusik, Mallehits bis modernen Schlager und Charts. Durch ihre persönliche offene Art auf der Bühne reißen sie ihr Publikum mit und animieren Feierwütige zum Tanzen und Mitsingen. Ein unterhaltsamer und ausgelassener Abend ist mit Micha und Tobse gesichert.

Meiser´s Weinmarkt 10

„Halbe Katze”

Wer einen Abend mit der halben Katze verbringt, darf sich auf eine bunte Mischung aus Songs der letzten 7 Jahrzehnte Musikgeschichte freuen. Von Johnny Cash bis Prince und von Tom Petty bis hin zu den Ärzten kommen sowohl Freunde der leiseren - als auch Freunde der etwas lauteren Töne auf ihre Kosten.

kleiner Schrannensaal Weinmarkt

„Old City Boys”

Mit langjähriger Liverfahrung gespickt und etlichen Gigs im Gepäck, liefern ´die Jungs´ aus dem alten kleinen Städtchen, eine groovig´packende Live-Show ab.

Die Musiker verwandeln ihre ausgewählten Songs in eigene, grossartig improvisierte Interpretationen, ein einmaliges Happening und Erlebnis, das die Zuhörer, bzw. Zuschauer mitreisst und begeistert.

Wer sitzt geniesst, wer lieber steht, tanzt, irgendwann.

großer Schrannensaal Weinmarkt ab 21:00 Uhr

„Flaming Moe“

Die achtköpfige Band Flaming Moe machte es sich zur Aufgabe nicht nur die jugendlichen, sondern auch die Generation 30 + mit Ihrer Musikauswahl anzusprechen und spezialisierte sich daher hauptsächlich auf die sowohl bei Jung und Alt bekanntesten Rockhits aus den 70er, 80er und 90er Jahren.

Natürlich wurde dabei nicht versäumt auch Lieder aus der Gegenwart ins Programm aufzunehmen, jedoch in einer gemäßigteren Anzahl als es bei den üblichen Coverrock-Bands der Fall ist.

Unser Repertoire reicht von sanften Rockballaden über Oldie-, Punk-, Deutsch- und Hardrock bis hin zu harten Heavy-Metal Klängen.

Ein Gourmet-Menü für eingefleischte Rockfans und welche, die es noch werden wollen!

Gasthaus zur Sonne Weinmarkt 11

„Acoustic Basement“

Die 3 Jungs aus Ansbach verbinden Welthits mit ihren ganz eigenen verspielten Einflüssen. Ihr komplettes Programm besteht aus handgemachter Musik - ganz ohne Effekte oder Playback. 100% echter Akustikstil.

Das vielseitige Programm von Pop, Rock, Punkrock über Schlager bis hin zu Charts.

Gasthof Goldner Hirsch Weinmarkt 6

„Bagasch“

Gegründet im Jahr 2022 sind die Mitglieder dieser Gruppe allesamt waschechte Hohenloher. Jonas Deitigsmann an der Gitarre, Timo Winterhalder am Cajon, Johannes Knoke am Piano und Florian Hanselmann als Sänger bilden gemeinsam eine einzigartige Kombination aus musikalischem Unterhaltung und Leidenschaft. Bagasch bringt frischen Wind in die Szene mit ihrer einzigartigen Mischung aus verschiedenen Musikstilen und mitreißenden Live-Auftritten.

Wirtshaus zum Stern Dr.-Martin-Luther-Str. 18 ab 21.00 Uhr

„Nothing’s Bleak“

Macht euch bereit für einen Abend voller guter Laune mit Nothing’s Bleak!

Die junge, sechsköpfige Band sorgt mit ihrer energiegeladenen Rockparty für ausgelassene Stimmung und unvergessliche Momente. Mit einer Mischung aus modernen und klassischen Rock- und Hardrock-Covern sorgen sie für eine unterhaltsame und mitreißende Show. Seit 2019 bringt die Band beste Stimmung auf die Rockpartys der Umgebung. Seid dabei, wenn Nothing’s Bleak die Bühne zum Beben bringt!

Schleuse Dr.-Martin-Luther-Str. 16 ab 21.00 Uhr

„DJ Schukuluku“

Freude - gemeinsames zelebrieren - genießen - tanzen - entspannt sein, egal wie alt oder jung - Liebe - Dankbarkeit - Harmonie und Happyness in der Einfachheit - ganz nach dem Motto: einfach sein, denn da liegt die Kraft der Glückseligen!

L I E B E DIE L E B E N D E N UND L E B E DIE L I E B E N D E N ! ! !