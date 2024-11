In gemütlicher und weihnachtlicher Atmosphäre findet in Heimerdingen am 07.12.2024 der Adventsmärkt statt. Verschiedene Vereine und Anbieter verwöhnen sie mit leckeren Speisen und Getränken. Ein kleines Rahmenprogramm gestaltet den Adventsmärkt mit. Genießen sie die Vorweihnachtszeit bei uns in Heimerdingen.