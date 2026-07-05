23. Internationales low & no budget film-sharing Kurzfilmfestival 2026

Seit 17 Jahren ein subkultureller cineastischer Höhepunkt in Heilbronn. Das einzige unabhängige Kurzfilmfestival Heilbronns.

In Kooperation mit dem Kulturamt und der Inselspitze Heilbronn, zeigen wir die besten internationalen Kurzfilme – ausgewählt vom Publikum und von der Jury – was die unabhängige Kurzfilmerszene, aus circa 4000 Einreichungen jährlich so zu bieten hat.

Es gibt keine Themen – wichtig ist nur, dass die Kurzfilme - jeder für sich - gut unterhalten und so eine wenige beachtete, aber fantastische, kreative lebendige Kategorie, den Kurzfilm hinweisen.

Witzige, abwechslungsreiche, kurzweilige, spannende und nachdenkliche Kurzfilme voll abgefahrener Ideen. Von Animationen, über Minispielfilme, Stopmovies, Fakedokumentationen, Dramen bis hin zum Bad Taste Trash ist alles dabei.

Zu sehen gibt es 21 Kurzfilme (aufgeteilt in circa zwei mal 60 min), wie man Sie sonst nirgendwo zu sehen bekommt in gemütlicher und entspannter Festivalatmosphäre an einem besonders schönen und zentralsten Ort in Heilbronn:

Der INSELSPITZE zwischen den beiden Neckararmen unterhalb der Friedrich-Ebert Brücke. Ein echtes Sommerhighlight!

Und bei schlechtem Wetter stehen auch die Ausstellungsräume zur Verfügung und bieten genügend Platz im Trockenen, die Filme zu genießen.

Präsentiert, ausgewählt und organisiert von Ingo Klopfer

www.film-sharing.net