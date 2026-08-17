23. Schorndorfer Kunstnacht 2026

Mit viel Engagement und Detailverliebtheit zeigen Schorndorfer Künstlerinnen und Künstler, aber auch Gastkünstler*innen eine riesige Bandbreite der Kunst.

Seit ungefähr 20 Jahren werden für diese eine Nacht Ateliers herausgeputzt, neue Ausstellungsflächen entdeckt, alle städtischen Galerien und Museen öffnen ihre Pforten. Es gibt Malerei zu sehen, Objekte, Grafiken, Fotografien und Installationen. Dazu gibt es zahlreiche Aktionen, Literatur, Film, Performances und Live-Musik sowie kulinarische Überraschungen.

Längst ist die Kunstnacht zu einem Abend der Begegnung geworden: Man trifft sich, kommt mit den Künstlern ins Gespräch und tauscht sich aus.