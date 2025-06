23. Sommernachtskonzert

Beim beliebten Saisonabschluss der Konzertreihe Klangraum Konstanzer Kirche ist in diesem Jahr das "GangTa-Percussion Trio" zu Gast. Jiyeon Kim, Ensemblemitglied des Trios war bis 2024 Lehrkraft für Schlagzeug an der Jugendmusikschule Ditzingen und begeisterte mehrmals bei ihren Auftritten im Zusammenspiel mit der GioCoro Kinder- und Jugendkantorei.

"GangTa" ist ein koreanischer Begriff, welcher gleichzusetzen ist mit: Starker Schlag. Trotz der buchstäblichen Schlagkräft ist das Musizieren des Trios äußerst vielseitig, von zart und warm-klingend bis emotional ausgeprägt und experimentell. Bestehend aus den Mitgliedern Jiyeon Kim, Grzegorz Chwali?ski und Gabriel Beyrer gründete sich das Trio im Frühjahr 2021 an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Seitdem spielt das Trio Konzerte in ganz Deutschland und über die Landesgrenzen hinaus. Ein Höhepunkt ihrer Arbeit war der "International Percussion Competition Luxembourg 2022", bei welchem sie mit einem dritten Preis ausgezeichnet wurden. Zuletzt wurde dem Trio ein 2. Preis bei dem internationalen Italy Percussive Arts Web Contest anerkannt. Auf dem Programm stehen aufregende Titel wie François Tashdjian, Narnchygaër / George Gershwin, Three Preludes / Sang-Jun Lee, Mayor / Alexandr Borodin, Polovestian Dances / Tchiki Duo, Fúdo. Mit dabei beim Sommernachtskonzert sind die hauseigenen Ensembles Posauenenchor Ditzingen unter der Leitung von Viaceslau Chumachenka und das Choerle an der Konstanzer Kirche unter Leitung von Andreas Gräsle.