23. Waiblinger Orgelsommer VI

23. Waiblinger Orgelsommer
Sechs Konzerte an sechs Sonntagen in den Schulsommerferien
jeweils 19.00 Uhr in der Michaelskirche
„ En Voyage“ - unterwegs mit dem Duo Contradanza, ein musikalischer Roadtrip rund um den Globus mit Musik für Saxophon, Klavier & Orgel.
Das neue Programm liest sich wie eine spannende Reiseroute
und ist eine internationale musikalische Reise, mit einem prall gefüllten
Koffer voller Melodien aus Italien, Frankreich, Spanien, Argentinien, Ost Europa, USA bis hin nach Kuba, Japan und Afrika.
In jedem Ton schwingt eine andere Welt und erzählt Geschichten im Spannungsfeld von Klassik, Jazz, Tango, Latin, Klezmer, bis hin
zu orientalischen und afrikanischen Melodien.
Mit Saxophon, Klavier und Orgel im Gepäck, interpretieren
die beiden Musikerinnen Ruth Sabadino und Claudia Großekathöfer
in authentisch lebendigen Bearbeitungen, Werke von Edward Grieg, Bela
Bartok, J.S. Bach, Astor Piazzolla, Leonard Bernstein, Fazil Say, Abdullah
Ibrahim, Ryoto Ishikawa, Chick Corea uvm.
Mit „En Voyage“ spielt sich das Duo einfühlsam, spielerisch
und sprühend virtuos in die Ferne und taucht mit dem Publikum in immer neue
Klangwelten ein. Dazwischen erzählen kurzweilige Texte und Moderationen mit Esprit, Charme und Tiefgang vom „ unterwegs“ sein, einmal alles stehenlassen, „auf und davon“ seinem Alltag entfliehen, sich an andere Orte träumen - um am Ende vielleicht doch ganz bei sich selbst anzukommen.
Ruth Sabadino studierte Saxophon an der HMDK Stuttgart im Fach Klassik
und Jazz bei Prof. Bernd Konrad. Weiterbildung bei Karsten Gorzel, Guildhall
School of Music/ London, sowie Meisterkurse und intern. Workshops. Sie ist seit vielen Jahren in den unterschiedlichsten Stilistiken zuhause und stand als
Solistin vielen Künstlern, Theater Produktionen, Ensembles und Musikern, sowie der RTL Late Night Show mit Sax und Stimme zur Seite. Seit vielen Jahren ist sie mit eigenen Projekten bundesweit unterwegs. Zahlreiche
CD-, Rundfunk und TV Auftritte, Tourneen und Live Konzerte im In-und Ausland.
Claudia Großekathöfer studierte Klavier an der HMDK Stuttgart in den Klassen von Karl-Wilhelm Berger, Prof.Friedemann Rieger und Prof. André Marchand
und im Rahmen eines Erasmus-Stipendiums an der Frederyka-Chopina-Akademie in Warschau bei Prof. Andrzej Stefanski. Meisterkurse in Stuttgart, München, Salzburg und Wien vervollständigten ihre Ausbildung. Zahlreiche Kammermusikabende, Konzerte für Neue Musik und Solorecitals. Konzerte mit der Philharmonie Ostfildern sowie dem Portland University Orchestra. Dazu zahlreiche Musical-Produktionen am Apollo und Palladium Theater Stuttgart, sowie zahlreiche CD-, Rundfunk und TV Auftritte uvm.
