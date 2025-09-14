23. Waiblinger Orgelsommer VI

23. Waiblinger Orgelsommer

Sechs Konzerte an sechs Sonntagen in den Schulsommerferien

jeweils 19.00 Uhr in der Michaelskirche

„ En Voyage“ - unterwegs mit dem Duo Contradanza, ein musikalischer Roadtrip rund um den Globus mit Musik für Saxophon, Klavier & Orgel.

Das neue Programm liest sich wie eine spannende Reiseroute

und ist eine internationale musikalische Reise, mit einem prall gefüllten

Koffer voller Melodien aus Italien, Frankreich, Spanien, Argentinien, Ost Europa, USA bis hin nach Kuba, Japan und Afrika.

In jedem Ton schwingt eine andere Welt und erzählt Geschichten im Spannungsfeld von Klassik, Jazz, Tango, Latin, Klezmer, bis hin

zu orientalischen und afrikanischen Melodien.

Mit Saxophon, Klavier und Orgel im Gepäck, interpretieren

die beiden Musikerinnen Ruth Sabadino und Claudia Großekathöfer

in authentisch lebendigen Bearbeitungen, Werke von Edward Grieg, Bela

Bartok, J.S. Bach, Astor Piazzolla, Leonard Bernstein, Fazil Say, Abdullah

Ibrahim, Ryoto Ishikawa, Chick Corea uvm.

Mit „En Voyage“ spielt sich das Duo einfühlsam, spielerisch

und sprühend virtuos in die Ferne und taucht mit dem Publikum in immer neue

Klangwelten ein. Dazwischen erzählen kurzweilige Texte und Moderationen mit Esprit, Charme und Tiefgang vom „ unterwegs“ sein, einmal alles stehenlassen, „auf und davon“ seinem Alltag entfliehen, sich an andere Orte träumen - um am Ende vielleicht doch ganz bei sich selbst anzukommen.

Ruth Sabadino studierte Saxophon an der HMDK Stuttgart im Fach Klassik

und Jazz bei Prof. Bernd Konrad. Weiterbildung bei Karsten Gorzel, Guildhall

School of Music/ London, sowie Meisterkurse und intern. Workshops. Sie ist seit vielen Jahren in den unterschiedlichsten Stilistiken zuhause und stand als

Solistin vielen Künstlern, Theater Produktionen, Ensembles und Musikern, sowie der RTL Late Night Show mit Sax und Stimme zur Seite. Seit vielen Jahren ist sie mit eigenen Projekten bundesweit unterwegs. Zahlreiche

CD-, Rundfunk und TV Auftritte, Tourneen und Live Konzerte im In-und Ausland.

Claudia Großekathöfer studierte Klavier an der HMDK Stuttgart in den Klassen von Karl-Wilhelm Berger, Prof.Friedemann Rieger und Prof. André Marchand

und im Rahmen eines Erasmus-Stipendiums an der Frederyka-Chopina-Akademie in Warschau bei Prof. Andrzej Stefanski. Meisterkurse in Stuttgart, München, Salzburg und Wien vervollständigten ihre Ausbildung. Zahlreiche Kammermusikabende, Konzerte für Neue Musik und Solorecitals. Konzerte mit der Philharmonie Ostfildern sowie dem Portland University Orchestra. Dazu zahlreiche Musical-Produktionen am Apollo und Palladium Theater Stuttgart, sowie zahlreiche CD-, Rundfunk und TV Auftritte uvm.

