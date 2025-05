24+1-Stunden-Radeln

Touren rund um die Uhr für einen guten Zweck Radtouren rund um die Uhr - warum nicht?! Seit 2013 veranstalten wir alljährlich an einem Wochenende im Sommer unser 24-Stunden-Radeln: Zu jeder vollen Stunde von Samstag 14 Uhr bis Sonntag 14 Uhr starten wir zu einer ca. 12 - 15 km langen Tour am Enzpavillon im Bürgergarten. Nach einer Stunde sind wir wieder zurück und Sie können entscheiden, ob Sie bei der nächsten Tour wieder mitradeln.Die Einnahmen pro gefahrene Runde werden einer sozialen Einrichtung in der Stadt gespendet.