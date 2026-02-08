24. Betzinger Jazz-Frühschoppen mit den Steinlach Stompers

Traditional Jazz und Dixie vom Feinsten - am Sonntag, 2. August von 11 bis 14 Uhr im Museumsgarten in Betzingen.

Auch dieses Jahr spielen wieder die Steinlach Stompers, die schon letztes Jahr mit Ihrer Mischung aus New Orleans Jazz, Dixie und Swing die Besucher begeistert haben!

Bereits zum 24. Mal lädt die Ortsgruppe Betzingen des Schwäbischen Albvereins zum Jazz-Frühschoppen in den Betzinger Museumsgarten. Am Sonntag, den 2. August, bringen die Albvereinler ab 11 Uhr wieder feinsten Jazz aus der Region auf die Bühne.

Neben der musikalischen Unterhaltung können sich die Besucher bei freiem Eintritt im Garten zwischen dem Museum Im Dorf und dem Bürgerhaus Zehntscheuer auf frisches Bier vom Fass, knackige Weißwürste, Rote vom Grill, Sekt sowie Kaffee und Hefezopf freuen. Vegetarier kommen übrigens auch auf ihre Kosten: wie schon in 2025 wird es wieder den leckeren Rahmkuchen geben - und wie immer sind alle Speisen mit Liebe gemacht und kommen vom Metzger und Bäcker aus dem Ort.