Ganz-nah-dran-Konzert im Rathausfoyer

Alle drei Jahre wieder heißt es in Ilsfeld Feel the Irish soul, denn die original schwäb-irische Band 24 Folk Strings ist wieder zu Gast in Ilsfeld – dieses Mal ganz nah dran im Rathausfoyer. Fetzige Jigs, Reels und ausgelassene Trink- und Liebeslieder, aber auch zeitlos schöne New Folk Songs sowie filigranes Gitarrenspiel mit einem „touch of rock“ sind Teil des Programms.

Nach den großen Erfolgen der letzten Konzerte sind 24 Folk Strings wieder in Ilsfeld.

Mit ruhigen Balladen und Instrumentals entführen sie die Zuhörer in die mystische Welt des alten Irland. Als Kontrast und Garant für beste Pub-Atmosphäre dienen fetzige Jigs, Reels und ausgelassene Trink- und Liebeslieder, dargeboten mit Fiddle, Whistle, Gitarre und Mandoline. Dazu kommen die neuen Saiten, die die Band inzwischen aufgezogen hat: die zeitlos schönen New Folk Songs aktueller Gruppen aus Schottland und Kanada sowie filigranes Gitarrenspiel mit Solopassagen und einem „touch of rock".

Motto des Abends: „Come in and feel the Irish soul."