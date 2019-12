24 h Rave pres.Mark Reeve

24H RAVE! Ein ganzer Tag kontrollierter Wahnsinn. 86.400 Sekunden voll Techno, Freunde und einfach die beste Lebenszeit, die du in dieser Nacht in Stuttgart bekommen kannst. Wir drehen das Soundsystem des PROTON bis zum Anschlag auf und bringen das elektronische Zentrum der Stadt so zum beben, dass jede Oma weit über die Theodor-Heuss-Allee hinaus Herzrhythmusstörungen bekommt.

Mit ganz viel Bass läuten wir das neue Jahr nochmal so richtig ein und ballern in der Peaktime mit Drumcode DJ MARK REEVE, legen mit Lehmann Herzstück RAPHAEL DINCSOY nach und entfachen ein ganzes Techno Inferno mit einem glorreichen DJ Team wie Sanel, Nicola Septem, George Perry und unzähligen mehr.

Stuttgart, ohne das hier bist du einfach nicht bereit für das neue Jahr 2020!

Line Up

Mark Reeve

Raphael Dincsoy

Sa Nel

GEORGE PERRY I Offical Group

Nicola Septem

JIGGY (official-page)

Fairytale

Hermann Hesse Vitetta

Devano

Anna Martens

Hakan Elicabuk