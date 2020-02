24. Heidelberger Frühling

Das 24. Festival findet vom 21. März bis 24. April 2020 statt und steht unter dem Leitgedanken »Unterwegs«.

Der Heidelberger Frühling präsentiert in über 100 Veranstaltungen große Solisten, Ensembles und Orchester sowie innovative Produktionen und Genregrenzgänge.

Zu den auftretenden Künstlern zählen Cellistin Sol Gabetta, Pianist Grigory Sokolov, das Orchestra in Residence Mahler Chamber Orchestra und sein künstlerischer Partner Pekka Kuusisto, Igor Levit der künstlerische Leiter der Kammermusik Akademie als und Thomas Hampson künstlerischer Leiter der Lied Akademie.

Mit dem Leitgedanken »Unterwegs« begibt sich das Festival in seinem 24. Jahrgang hinaus in eine neue, offene Zukunft. Denn für den Heidelberger Frühling hat das Unterwegssein 2020 eine sehr konkrete Dimension. Die Türen unserer Hauptspielstätte, der Stadthalle, bleiben für die kommenden Jahre geschlossen, um diesen traditionsreichen und von so vielen so sehr geschätzten Ort für die Zukunft zu ertüchtigen. Wir verlassen unsere Heimstätte und bewegen uns in die Stadt hinein. Um den Universitätsplatz entsteht ein Festival Campus mit dem Festival Zentrum als Treffpunkt.

Das Unterwegssein ist eine Voraussetzung für den Dialog; im Dialog erschließt sich die Eigenart der Menschen und Dinge. Und so hat sich Igor Levit den Dialog als Prinzip für das Kammermusikfest »Standpunkte« gewünscht. Auch das Schwerpunktwochenende »Neuland.Lied« widmet sich 2020 dem Unterwegssein, der Wanderschaft: Die Konzertprogramme sind gespickt mit Liederzyklen. Im Rahmen seiner Residency ist das Mahler Chamber Orchestra mit sechs Konzerten in den verschiedensten Spielstätten von Kirche bis Kneipe zu Gast.