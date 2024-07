Historischer Erntetag Dreschgemeinschaft Dühren e.V. (Jubiläum 30 Jahre)

Dieses Jahr feiern wir unser 30-Jähriges Bestehen der Dreschgemeinschaft Dühren e.V. am 10. und 11.08 mit unserem historischen Erntetag.

Das Wochenende wird am Samstag mit Gottesdienst und anschließender Live Musik gestartet. Am Sonntag finden dann wieder unsere klassischen Vorführungen statt, um Jung und Alt die Entwicklung der Getreideernte nahe zu bringen. An beiden Tagen ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt.