24. Internationales Pianistenfestival - "Fuko 'Ishii"

Fuko Ishii wurde 1991 in Tokio geboren. 2019 gewann sie den 1. Preis des 2. Brahms Wettbewerbs in Detmold und den 3. Preis des 26. Inter­nationalen Brahms Wettbewerbs in Pörtschach. Sie ist Preisträgerin von der Jmanuel und Evamaria Schenk Stiftung (2019). Daneben gewann sie den 1. Preis des 3. Internationalen Chopin Wettbewerbs und die Japan Music Competition sowie den 3. Preis des Seiler Klavier Wettbewerbs und des 9. Internationalen Klavierwettbewerbs Ettlingen. Internationale Konzertauftritte führten sie nach Deutschland, Frankreich sowie nach Spanien, in die Schweiz und nach Rumänien. Im 2019 trat sie als Solistin mit Euro Symphony SFK, Argovia Philharmonic Orchestra und dem Symphonischen Orchester des Landestheater Detmold auf. In 2020 trat sie mit dem Symphonieorchester Basel und dem Japan Century Orchester auf. Dane-ben hat sie eine große Leidenschaft für Kammermusik. Fuko Ishii schloss ihr Bachelor-Studium an der Toho Gakuen School of Music in Tokio ab und studierte danach an der Hochschule für Musik und Tanz Köln sowie an der Musik Akademie Basel. Im Jahr 2018 schloss sie ihr Master­studium an der Musik Akademie Basel in der Klasse von Prof. Martinez- Mehner mit Auszeichnung ab.

Ludwig van Beethoven: Sonate F-Dur op. 54

Tore Takemitsu: Litanei

Johannes Brahms: Klavierstücke op. 119

Carl Maria von Weber: Aufforderung zum Tanz

Franz Schubert: Wandererfantasie

Veranstalter:

Stadt Böblingen, Amt für Kultur