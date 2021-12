24. Internationales Pianistenfestival - "Jong Hai Park"

Jong Hai Park, geboren 1990 in Seoul/Südkorea, begann seine musika­lische Ausbildung mit sechs Jahren. Er studierte an der Neighborhood Music School und an der Hartt School der University of Hartford in den USA sowie an der Yewon Music School und an der Seoul Arts High School in Korea.

Von 2011-12 setzte er sein Studium bei Prof. Chong Mo Kang an der National University of Arts (KNUA) in Seoul fort. Jong Hai Park ist Preisträger bei nationalen und internationalen Wett­bewerben; er gewann jeweils einen 2. Preis bei der 4. Nagoya Internatio­nal Music Competition, der Hong Kong International Piano Competition 2008 und der Dublin International Piano Competition 2009. Weitere Son­derpreise ergänzen diese Erfolge. So war er 2010 Preisträger beim Con­cours Reine Elisabeth in Brüssel. Bei der Honens International Piano Competition 2012 zählte er zu den Finalisten. 2015 erspielte er sich im norwegischen Tromsö den 2. Preis beim „Top of the World“-Wettbewerb. 2016 erhielt er den Beethoven-Preis der Cleveland International Piano Competition und 2018 den 2. Preis beim Concours Géza Anda in Zürich. Als “Artist-in-residence” wird er von der koreanischen Kumho Art Hall für zahlreiche Konzertauftritte in der Saison 2018/19 nach Korea ein­geladen.

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Lieder ohne Worte Op.19/1, Op.67/2, Op.62/5 Op.62/6, Op.38/6

Johann Sebastian Bach / Feruccio Busoni: Chaconne

Franz Schubert / Franz Liszt: Ständchen Auf dem Wasser zu singen, Litaney

Robert Schumann: Carnaval op.9