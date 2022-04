Das Kulturforum Schorndorf hat auch in diesem Jahr wieder hochkarätige Musiker*innen engagiert, die den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in familiärer Festival-Atmosphäre ihr musikalisches Können vermitteln.

Vom 25. Mai bis 29.Mai laden die Bands um die Dozenten und Dozentinnen außerdem zu ihren Konzerten ein. Seit Mitte Januar kann man sich online für die Workshops anmelden (www.schorndorfer-gitarrentage.de).

Die 24. Schorndorfer Gitarrentage starten am Mittwoch, 25. Mai 2022 um 12 Uhr mit der Vorstellung der Dozenten. Die Workshops umfassen jeweils ca. 22 Unterrichtsstunden an insgesamt 5 Tagen und finden in Gruppen mit maximal 15 Teilnehmern statt. Das Festival endet am Sonntag, 29. Mai 2021 um ca. 21 Uhr mit dem Abschlusskonzert der Workshop-Teilnehmer*innen.

Wir empfehlen, den darauffolgenden Montag zur Entspannung und Heimreise zu nutzen.