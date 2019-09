"24 Stunden im Leben einer empfindsamen Frau"

Eine Lektion über die Eifersucht. Eben noch waren sie ein liebendes Paar - im Glücksgefühl, füreinander bestimmt zu sein. Da sieht sie, wie ihr Geliebter nach dem Konzert zu einer anderen in die Kutsche steigt und in die Nacht davonfährt.

Constance de Salms Briefroman über eine gefühlvolle Frau im Bann einer brennenden Eifersucht erschien erstmals 1824 und beschwört auf ergreifende Weise den Taumel der Liebe. In einem rasanten Parcours, der minutiös jede Regung im Verlauf von 24 Stunden in ein unerbittliches Protokoll der Selbstzerlegung überführt, entsteht ein waghalsiges Projekt der Selbstoffenbarung …Constance de Salm unterhielt in Paris einen unter Künstlern und Intellektuellen beliebten Salon – im Theater La Lune kehrt ihre schönste literarische Gestalt in einen Salon zurück.

Regie und Zwischentexte: Dieter Nelle, Spiel: Julianna Herzberg, Ausstattung: Sonja Hoyler

Dazu gibt es eine französische Kürbiscremesuppe mit/ohne Entenleberpastetchen zu 5,20€/ 5,80€

Eine Theater La Lune Produktion, in französischer Sprache.

EINLASS ab 19 Uhr.

WEITERER AUFFÜHRUNGSTERMIN: 18.10. 2019.

Karten unter: theaterlalunestuttgart@gmail.com