24. Tübinger Zaubergala

Die Kult Zaubergala in Tübingen.

Die Tübinger Zaubergala ist zurück - faszinierend, abwechslungsreich und spektakulär! Das LTT wird zur Bühne mit maximalem Wow-Faktor: krass-geniale Tricks, abgefahrene Illusionen und Magie, die euch zum Lachen bringt. Die Zaubergala liefert den perfekten Mix aus Staunen, Spaß und Überraschungen für alle.

Ein Abend, den ihr so schnell nicht vergesst! Schnallt euch an, denn diese Show holt euch direkt raus aus der Realität und rein in die unerklärliche Welt der Magie.