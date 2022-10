Die in Toronto geborene und in London lebende Künstlerin Tess Parks wird am 20. Mai 2022 mit ihrem lang erwarteten neuen Album “And Those Who Were Seen Dancing” via Fuzz Club Records zurückkehren. Nach jahrelangem internationalem Touren wird das neue Album Parks’ erstes Soloalbum in voller Länge sein, seit ihr viel geliebtes Debütalbum “Blood Hot” 2013 veröffentlicht wurde.