Die drei Berlinerinnen von 24/7 Diva Heaven, Katharina, Karoline und Marie, haben mit ihrem musikalischen Hybrid aus Punk, Grunge und Noise eine Welt erschaffen, in der man schreien, kratzen, beißen darf – und sich am Ende in den Arm nimmt.

Fuzzy Riffs treffen auf eingängige Hooklines, politische Botschaften auf Selbstironie. Sie sagen, was sie denken, und treffen damit einen Nerv: Sie liefern einen Soundtrack, der genau in diese ungewisse Zeit passt, sich nicht mit Plattitüden abfindet, sondern Platz für das Dazwischen lässt. Sie spielten unzählige Shows, unter anderem beim WDR Rockpalast, Pop-Kultur Festival, als Support von Dream Wife und Beatsteaks sowie eine Co-Headliner-Tour mit Team scheiße.

Als Support kommen die Dumb Bats, die schon vor The Baboon Show beim HafenSounds mega überzeugt haben.. Sie bringen eine explosive Mischung aus Power, Melodie und Attitüde auf die Bühne. Mit einer mitreißenden Frontfrau an der Spitze liefern sie kompromisslosen, energiegeladenen Punk- rock, der sofort zündet – egal ob auf der Bühne eines großen Festivals oder in einem kleinen Club.