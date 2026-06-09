Am 25. und 26. Juli 2026 verwandelt sich das Eichenbachstadion in Eislingen erneut in eine besondere Sportarena: Der Kreisverein Leben mit Behinderungen Göppingen e. V. veranstaltet das 24h-Rollstuhlrennen. Das Event setzt ein starkes Zeichen für gelebte Inklusion und möchte Berührungsängste abbauen sowie Begegnungen auf Augenhöhe fördern. Ob als Teammitglied oder als Besucherin oder Besucher im Gästerollstuhl – alle haben die Möglichkeit, selbst auszuprobieren, wie sich Rollstuhlfahren anfühlt. Jede gefahrene Runde wird von Sponsoren mit einem Betrag unterstützt und kommt direkt der Arbeit des Kreisvereins zugute. Menschen mit und ohne Behinderung gehen gemeinsam an den Start und zeigen eindrucksvoll, wie Sport verbindet.