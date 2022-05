25 Jahre Alte Mälzerei

11:00 bis 14:00 Uhr Jazz-Brunch:

Genuss für alle Sinne. Ein perfektes Essen, mit einem traumhaften Ausblick und toller Live-Musik. Das bietet der Jazz-Brunch am Sonntag zwischen 11:00 und 14:00 Uhr. Zur Jazz-Musik von „Sonrisa“ lässt sich der Brunch gleich viel besser genießen. Das Duo spielt die schönsten Songs aus der Jazz-Szene. Jeder der sich gerne Sonntagsvormittags verwöhnen lässt, ist in der Alten Mälzerei genau richtig. Nur mit Tischreservierung (06261 9292 90).

Ab 15:00 Uhr Familien-Programm:

Am Nachmittag ab 15:00 Uhr sind viele Attraktionen für unser jungen Gäste geboten. Von riesen Bauklötzen, über Gesichtsbemalung bis hin zu Balanceübungen - da ist für jeden was dabei. Die Eltern können sich in der Zeit das vielfältige Bühnenprogramm anschauen. Welches von den Tanzschulen und der Musikschule aus Mosbach gestaltet wird. Dazu eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen und der Nachmittag ist perfekt.

Um 18:00 Uhr Strings Y Voz:

Ab 18:00 Uhr spielt das Duo Strings Y Voz auf der Außenbühne. Die Sängerin Lisbanias Perez verzaubert ihre Zuhörer mit ihrer einmaligen Stimme in fünf Sprachen. Ihr Gegenpart Christoph Stadtler der Ausnahme Gitarrist ergänzt den Gesang perfekt. Gemeinsam spielt das Duo originelle und feinfühlige Coversongs sowie eigene Songs. Die beiden bieten den perfekten Abschluss für ein ereignisreiches Wochenende.