25+1 Jahr Füenf - Die Jubelgala mit verdammt lustigen Gästen

Ihr Siegertreppchen ist die Tonleiter, ihr Schicksal ist Maulheldentum. Füenf - einfach unverwüstlich!

Lasst euch diesen besinglichen Abend nicht entgehen! Schwelgt mit in längst verklungenen Erinnerungen. Trefft ein paar unserer unvergesslich Verflossenen. Genießt nie da gewesene Gäste: die redselige KATIE FREUDENSCHUSS, den geschwätzigen BERND KOHLHEPP und die durchgeknallten EURE MÜTTER. Und Füenf verwöhnen euch natürlich mit Filetstücken und Klassikern eines Vierteljahrhunderts. Man ist so alt wie man sich füenft. Du wirst dich hassen, das zu verpassen!

Katie Freudenschuss präsentiert Ausschnitte ihres zweiten Bühnenprogramms „Einfach Compli-Katie!“. Gewohnt wort- und stimmgewaltig zeigt die Kabarettistin, Pianistin und Sängerin musikalisch und sprachlich ihre zahlreichen Facetten und Talente. Unterschiedliche Stile, Dialekte und Charaktere verweben sich zu einer impulsiven und abwechslungsreichen One-Woman-Show.

Mal am Klavier, mal im klassischen Stand-Up, mal auskomponiert und fein getextet und dann wieder komplett improvisiert – Katie besticht durch ihre herausragende Musikalität, Beobachtungsgabe und Schlagfertigkeit.

www.katiefreudenschuss.de

Eure Mütter - Über 20 Jahre ist es her, dass die drei schwarzgewandeten Herren Andi Kraus, Don Svezia und Matze Weinmann aus Stuttgart erstmals eine Bühne betraten und im Anschluss die Welt der Unterhaltung komplett auf links drehten. In ganz Deutschland und darüber hinaus wurden sie im Nu zu Lieblingen des Comedy-Publikums mit ihrer einzigartigen Mischung aus Wort, Musik und Akrobatik. Okay, vielleicht ist „Akrobatik“ etwas übertrieben. Ihre Mischung aus Wort, Musik und meisterhaftem Tanz… Ja, also gut: Es ist eine Mischung aus Wort, Musik und entspanntem Sitzen auf bequemen Stühlen. In jedem Fall einzigartig.

www.euremuetter.de

Bernd Kohlhepp, der schräge Schwabe mit den gefährlichen Geistesblitzen hat es in sich: Er ist Sänger, Entertainer, Charmeur, Provokateur und Improvisator unter einem Hut. Neben dem querköpfigen Harlekin „Herr Hämmerle“ hat Kohlhepp auch andere Figuren in Repertoire, die rüstige Frau Schwerdtfeger, den Schwaben-Nerd Ebse Walker oder auch Hotte, den Tresen(ver)steher. Die Schwäbische Zeitung schreibt: „Dieser Mann ist eine Wucht. Was kann der nicht?“

www.berndkohlhepp.de

Hinweis: Die für 3. Oktober 2020 angekündigten „Starbugs Comedy“ sind beim Ersatztermin 2021 leider verhindert. Dafür sind die drei besten Kumpels der Füenf – Eure Mütter – am Start. So eine Freude!