25 Jahre – X-mas Soulnight Party

Nach einem Vierteljahrhundert voller Leidenschaft, Soul und unvergesslicher Nächte heißt es am
Samstag, 06. Dezember 2025 in den Wagenhallen Stuttgart: 👉 Die Kult-Party sagt Goodbye! Einlass: 19.oo h
🔥 Warum du unbedingt dabei sein musst:
- Die letzte Gelegenheit, Teil dieser einzigartigen X-Mas-Party-Edition zu sein
- Ein Abend voller Gänsehautmomente, Power-Vocals & mitreißender Bläser-Sounds
- Pre- & Aftershow mit DJ Legende Uwe Sontheimer
- Food & Drinks durch Wagenhallen
- 25 Jahre Soul, 25 Jahre Leidenschaft, 25 Jahre Kult
Wir sagen Danke an alle unsere Fans für 25 Jahre Treue !
Wagenhallen Stuttgart Innerer Nordbahnhof 1, 70191 Stuttgart
