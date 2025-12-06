25 Jahre – X-mas Soulnight Party

Wagenhallen Stuttgart Innerer Nordbahnhof 1, 70191 Stuttgart

Nach einem Vierteljahrhundert voller Leidenschaft, Soul und unvergesslicher Nächte heißt es am

Samstag, 06. Dezember 2025 in den Wagenhallen Stuttgart: 👉 Die Kult-Party sagt Goodbye!  Einlass: 19.oo h

🔥 Warum du unbedingt dabei sein musst:

  • Die letzte Gelegenheit, Teil dieser einzigartigen X-Mas-Party-Edition zu sein
  • Ein Abend voller Gänsehautmomente, Power-Vocals & mitreißender Bläser-Sounds
  • Pre- & Aftershow mit DJ Legende Uwe Sontheimer 
  • Food & Drinks durch Wagenhallen
  • 25 Jahre Soul, 25 Jahre Leidenschaft, 25 Jahre Kult

Wir sagen Danke an alle unsere Fans für 25 Jahre Treue !

Info

Wagenhallen Stuttgart Innerer Nordbahnhof 1, 70191 Stuttgart
Partys & Clubs
Google Kalender - 25 Jahre – X-mas Soulnight Party - 2025-12-06 19:00:00 Google Yahoo Kalender - 25 Jahre – X-mas Soulnight Party - 2025-12-06 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - 25 Jahre – X-mas Soulnight Party - 2025-12-06 19:00:00 Outlook iCalendar - 25 Jahre – X-mas Soulnight Party - 2025-12-06 19:00:00 ical

Tags