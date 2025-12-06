25 Jahre – X-mas Soulnight Party

Nach einem Vierteljahrhundert voller Leidenschaft, Soul und unvergesslicher Nächte heißt es am

Samstag, 06. Dezember 2025 in den Wagenhallen Stuttgart: 👉 Die Kult-Party sagt Goodbye! Einlass: 19.oo h

🔥 Warum du unbedingt dabei sein musst:

Die letzte Gelegenheit, Teil dieser einzigartigen X-Mas-Party-Edition zu sein

Ein Abend voller Gänsehautmomente, Power-Vocals & mitreißender Bläser-Sounds

Pre- & Aftershow mit DJ Legende Uwe Sontheimer

Food & Drinks durch Wagenhallen

25 Jahre Soul, 25 Jahre Leidenschaft, 25 Jahre Kult

Wir sagen Danke an alle unsere Fans für 25 Jahre Treue !