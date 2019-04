25 Jahre 360°

25 Artists feiern 25 Jahre Hip Hop in Heidelberg! Seid gespannt auf ein Jubiläum der besonderen Art! 360Records zelebrieren ein Vierteljahrhundert voller Beats, Raps, Mixtapes und Sets.Eingeladen haben die zwei Mitbegründer des Labels Torch und Toni L.! Dieses Jahr feiern wir mit ihnen das 25-jährige Bestehen der 360°-Crew, Tonis halbes Jahrhundert auf dieser Welt (Glückwunsch!) und 25 weitere Jahre 360° Records! Für ihre 25-Jahre-Jubiläumsshow werden Torch und Toni L. höchstpersönlich die Bühne stürmen und euch zeigen woher der Wind weht! Mit dabei sind 23 Wegbegleiter und Freunde aus den letzten 25 Jahren um mit euch die Speaker zum Glühen zu bringen. Das Line-Up wird euch in der nächsten Zeit hier vorgestellt! Also dranbleiben und immer informiert sein ;)TorchToni L.DJ SoundtraxDJ StylewarzD-Flameesa (OTR - Gente Guasta)DJ Skizo (Alien Army Italia)Formphunk (360°)P-Vers & Claudio Esposito Streethop-RecordsRob Hak