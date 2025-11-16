25 Jahre* Chicken Motel – From Woodstock `til now

Die wahrscheinlich dienst-älteste Coverband im Raum Herrenberg!

Seid 25 Jahren ist die Chicken Motel Band nun unterwegs und spielt auch schon zum zwölften mal hier im Mauerwerk.

Die ganz eigene Art des Coverns, die stets gute Laune und ihre Spielfreude sind das Markenzeichen dieser Band.

Das Motto: From Woodstock `til now

Gespielt wird Musik der 70iger und 80iger Jahre und dabei nicht unbedingt die der TOP TEN

Der unverwechselbare Klang der „Chicken Motel Band“ entsteht durch Steffen Rechner, (Oberjettingen) welcher als Leadsänger mit seiner Energie dem Publikum ganz schön einheizt. Uwe Gaugel (Tailfingen) bedient die Gitarren, Klaus Müller (Herrenberg) zupft den Bass, an den Tasten sitzt Martin Bolay (Mönchberg) und am Schlagzeug Thilo Rose (Stuttgart).

Dazu kommt eine Lightshow die es in sich hat. Mit Filmen und visuellen Spielereien gestaltet Volker Günther eine wunderbare Atmosphäre. Außerdem hat man mit Beni Kreidler einen zuverlässigen Mann für Sound und Technik.

Besucht eines unserer Konzerte.

Mit einer Spielzeit von bis zu 3 Stunden müsst ihr dafür schon etwas Zeit einplanen.

Zu hören bekommt ihr dafür Musik von Rare Earth, Genesis, Doors, Jefferson Airplane, U2, Spencer Davies, Jethro Tull, Beggars Opera, Kansas, Earthband ,Pink Floyd, Anyones Daughter, Black Crowes — usw.