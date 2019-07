25 Jahre Feuerwache Buchen

In den Jahren 1989-1994 wurde die Feuerwache in Buchen aufwändig umgebaut und erweitert. Die Feuerwehr Buchen lädt am 28. und 29.09. alle ein, dieses Jubiläum zu feiern.

Am Samstag, 28.09., besteht für Gruppen zu fünf Erwachsenen die Möglichkeit, an einem Spaß-Feuerwehr-Turnier mit verschiedenen Spielen mit ausgemusterten Feuerwehrgerätschaften teilzunehmen. Feuerwehrwissen ist für die Teilnahme NICHT erforderlich. Den Gewinnern winken interessante Preise. Am Abend: Festbetrieb mit DJ und Bar.

Den Sonntag, 29.09., eröffnet die Feuerwehr mit einem kleinen Festakt und Ehrungen für 15, 25 und 40 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr. Ab 10.30 Uhr besteht für jedermann die Möglichkeit zum Weißwurst-Frühstück.

An beiden Tagen steht die Feuerwache zur Besichtigung offen. Eine Fotoausstellung ermöglicht Einblick in die Feuerwache in den letzten 25 Jahren.