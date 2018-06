25 Jahre Franz. Viertel - Viertelsfest

In diesem Jahr ist es tatsächlich schon so weit: Das Französische Viertel feiert 25-jähriges Jubiläum!

Zu diesem besonderen Anlass sind eure Ideen gefragt, liebe Bewohner*innen und Gewerbetreibende des Französischen Viertels, der Wagenburgen und vom Wennfelder Garten, liebe Kinder, Künstler*innen und Partypeople:

Das Fest lebt rein von euren guten Ideen und tollen Beiträgen, ohne euch wird es nur halb so lustig und vielfältig!

Das besondere an unserem Viertelfest ist, dass es rein von eurem Engagement lebt, es gibt keinen großen kommerziellen Anbieter, der etwas vorgibt, ihr formt das Fest selbst: Also nutzt die Chance und lasst euch was einfallen.

Bestimmt habt ihr eine gute Idee für einen Beitrag vor eurer Tür, oder auf einem der Plätze des Französischen Viertels, wir sind gespannt, wie ihr die grüne Hölle in diesem Jahr rockt!

PS: In diesem Jahr soll auch die Kunst nicht zu kurz kommen, eine Künstlergruppe sucht eure guten Ideen für Locations und künstlerische Beiträge.