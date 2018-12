25 Jahre Hornblower Big Band

Die Hornblower Bigband ist die Big Band der Hochschule Esslingen und feiert am 2. Februar 2019 mit einem Konzert in der Esslinger Dieselstrasse ihr 25jähriges Bandjubiläum. Als Big Band der Fachhochschule für Sozialwesen in Esslingen gegründet, hat sich die Hornblower Big Band schon lange als fester Bestandteil der regionalen Jazzszene etabliert. Unterstützt von Freunden und Weggefährten wird die Band an diesem Abend ein spannendes und abwechslungsreiches Programm bieten: Zum einen Big Band Klassiker aus dem Band-Programm der letzten 25 Jahre. Dazu kommen weitere Highlights: die Band wird Eigenkompositionen und –arrangements von Bandmitgliedern spielen. Stimmung und gute Laune sind dabei garantiert!Zum Jubiläumskonzert hat die Band ehemalige und aktuelle Weggefährten eingeladen. Zum einen den Trompeter Gerhardt Mornhinweg. Er ist ein vielseitiger und sehr gefragter Musiker, der in unterschiedlichen Stilen beheimatet und in vielen Formationen zu sehen und zu hören ist. Uli Röser ist Mitglied der aktuellen Band von Udo Lindenberg und der Live Band von Yello. Die Band freut sich sehr, dass an diesem Abend beide Ausnahmemusiker mit auf der Bühne stehen.Und ganz besonders freut es die Band, dass das Jubiläum in der Dieselstrasse gefeiert werden kann – es ist die Rückkehr zu einer wunderbaren Location, zu der die Band einen ganz besonderen Bezug hat: Die ersten großen Konzerte der Band wurden alle in der Dieselstrasse gespielt.Geleitet wird die Band von Bernd Oppolzer, der unter anderem auch als Pianist des Jazz-Quintetts „Blue Train“ bekannt ist.