25 Jahre Kino & Kirche

Seit genau 25 Jahren gibt es jetzt „Kino & Kirche“ in Bietigheim-Bissingen.

Zur Jubiläumssaison werden im ehemaligen Bissinger Olympia-Kino monatlich mittwochs wieder neue Filme präsentiert. Das Kino wurde in den letzten beiden Jahren zu einem Veranstaltungsraum umgebaut, in dem Konzerte, Kleinkunst, Vorträge und eben auch Kino stattfinden können. Das Programm startet am Mittwoch, 24. September 2025, mit einer deutschen Komödie, in der ein Angestellter für eine Beförderung seine Weltoffenheit bei einem besonderen Abendessen demonstrieren soll. Ab September wird es einmal monatlich wieder Filmvorführungen geben, die jeweils um 16.30 und 19.30 Uhr beginnen. Jeder Film wird kurz eingeführt, und nach dem Film gibt es im Kinosaal das Angebot, über das Gesehene ins Gespräch zu kommen. Zu diesen Filmnachgesprächen werden wie gewohnt auch kompetente Gäste eingeladen. Am 24. September wird Judith Raupp, die langjährige Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Ludwigsburg, zum Gespräch ins Alte Kino kommen. Im November gibt es dann vom 7. bis 9.11.25 ein Jubiläumswochenende zu 25 Jahren „Kino & Kirche“, an dem insgesamt vier Filme von Freitag bis Sonntag laufen.