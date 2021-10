25. Jahre Lyrik-Bühne mit Gegenwartslyriker Jan Wagner

25 Jahre Lyrik-Bühne: Initiator Harald Vogel u. Musiker Johannes Weigle gestalten die Jubiläumsmatinee mit dem Berliner Lyriker Jan Wagner.

Die von Literaturprofessor Harald Vogel 1996 auf der Bühne des Esslinger Kabaretts der Galgenstricke mit Gästen initiierte lyrisch-musikalische Matineereihe hat mit dem Musiker Johannes Weigle und Gästen über 50 in- und ausländische Poeten-Portraits vorgestellt. Diesen Erfolg gilt es in der Sonntagsmatinee am 7. November 2021 mit einem Gegenwartspoeten zu feiern, mit Georg-Büchner-Preisträger Jan Wagner, im Esslinger Alten Rathaus. "Bühne frei" für Gäste heißt es ab 14 Uhr im Galgenstrickkeller.