× Erweitern Böckinger Seefest

Das Böckinger Seefest bietet seit 25 Jahren musikalische Höhepunkte bis in die frühen Morgenstunden. Am ersten Abdend spielt »Crazy Zoo« sowie »Perfect Heat«. Am zweiten Abend geht‘s weiter mit der »Under Cover Crew« und »Gonzo‘s Jam«. Last but not Least: Am Freitag spielen »Extasy Pure Rock« und »Gravity«. wol

Böckinger Seefest

Mi. 30. Mai bis Sa. 2. Juni Viehweide, Böckingen www.seefest-heilbronn.de